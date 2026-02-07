НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов защити промените в Изборния кодекс за секциите в чужбина

          7 февруари 2026 | 10:17 50
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов защити предложените от партията му промени в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на секциите за гласуване извън Европейския съюз. Той отрече критиките, че това нарушава конституционни права:

          „Имаше период от 4 години – от 2017 до 2021 година, ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП–ДБ“, каза Костадинов.

          - Реклама -
            
            

          Той подчерта, че ограниченията са свързани с националната сигурност:

          „В Турция гласуването на хора, които само формално са свързани с българската държава, представлява екзистенциална заплаха за националната сигурност на страната. Категорично.“

          Костадинов обясни, че анализът на гласуването в САЩ и Великобритания показва, че ограничението до 20 секции е напълно постижимо. По думите му, опашки няма да има, защото „в секциите у нас могат да гласуват до 1000 човека“.

          Лидерът на „Възраждане“ отправи критики и към президента Румен Радев:

          „Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев: Нужна е дискусия как България да стане богата и развита страна

          Георги Петров -
          Основната цел на инициативата, според бившия финансов министър, е да се погледне отвъд краткосрочния хоризонт от няколко години и да се начертае визия за българската икономика за следващите 10–15 години
          Политика

          Костадинов: Ограниченията за секциите в чужбина са мярка за национална сигурност

          Георги Петров -
          Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов защити категорично предложените от партията му промени в Изборния кодекс
          Политика

          Адемов: Промените в Изборния кодекс ощетяват АПС и ПП-ДБ

          Пламена Ганева -
          Хасан Адемов заяви, че промените в Изборния кодекс ще ощетят АПС и ПП-ДБ, като „тежък удар върху изборния процес“, и подчерта, че ограничаването на секциите извън ЕС е политически мотивирано.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions