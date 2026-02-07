Костадинов защити промените в Изборния кодекс за секциите в чужбина

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов защити предложените от партията му промени в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на секциите за гласуване извън Европейския съюз. Той отрече критиките, че това нарушава конституционни права:
Той подчерта, че ограниченията са свързани с националната сигурност:
Костадинов обясни, че анализът на гласуването в САЩ и Великобритания показва, че ограничението до 20 секции е напълно постижимо. По думите му, опашки няма да има, защото „в секциите у нас могат да гласуват до 1000 човека“.
Лидерът на „Възраждане“ отправи критики и към президента Румен Радев: