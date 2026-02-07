Крум Зарков е новият председател на БСП след вот без балотаж

Конгресът на БСП избра Крум Зарков за председател на партията още на първи тур, предаде БГНЕС. Зарков спечели лидерския вот срещу Борислав Гуцанов, без да се стига до балотаж.

Крум Зарков получи 418 гласа, а Борислав Гуцанов остана втори с 305 гласа. В надпреварата за лидерския пост първоначално участваха 52-ма кандидати, като до финалната фаза достигнаха Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

По-рано в деня на избора досегашният председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка от лидерския пост.

„Днес правя крачка назад. Отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте да изпълнявам вашата колективната воля. Но не се оттеглям. Не напускам. Не се дистанцирам от отговорността. Подавам своята оставка пред конгреса на партията, но не защото ви предавам или се отричам от постигнатото“,

заяви Зафиров, като подчерта, че се гордее с постигнатото през изминалата година и ще продължи да защитава тези резултати.

След обявяването на резултатите Крум Зарков определи избора си като символична и политическа победа, далеч надхвърляща личния успех.

„Това не е победа на един председател над друг, а победа над апатията и над чувството за примирение. Това нямаше да е възможно, ако в БСП няма живец, няма сила, няма принадлежност, няма семейство“,

заяви новият лидер на социалистите.

По думите му вотът е силен сигнал както към партията и нейните симпатизанти, така и към цялото общество.

„Това е огромен сигнал – знак, че нищо не е загубено, а че сега започва. Това не е въпрос само на хора, а на необходимост, на нужда, на защита и на държавност“,

подчерта Зарков.

Той определи избора си като знак срещу апатията, който ще бъде чут, защото партията е показала, че е чула хората.

„Ако успеем, ще успеем заедно. Оттук нататък ни предстои много работа“,

заяви председателят на БСП.

Зарков очерта и политическата посока, по която ще върви партията под негово ръководство.

„Ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България. Ще се наредим редом до тези, които се борят за справедливост във всичките ѝ форми“,

каза той.

Новият лидер призна, че пътят няма да бъде лесен, но изрази увереност в общите усилия.