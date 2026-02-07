Крум Зарков е новият председател на БСП след вот без балотаж

Конгресът на БСП избра Крум Зарков за председател на партията още на първи тур, предаде БГНЕС. Зарков спечели лидерския вот срещу Борислав Гуцанов, без да се стига до балотаж.
Крум Зарков получи 418 гласа, а Борислав Гуцанов остана втори с 305 гласа. В надпреварата за лидерския пост първоначално участваха 52-ма кандидати, като до финалната фаза достигнаха Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.
По-рано в деня на избора досегашният председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка от лидерския пост.
След обявяването на резултатите Крум Зарков определи избора си като символична и политическа победа, далеч надхвърляща личния успех.
По думите му вотът е силен сигнал както към партията и нейните симпатизанти, така и към цялото общество.
Той определи избора си като знак срещу апатията, който ще бъде чут, защото партията е показала, че е чула хората.
Зарков очерта и политическата посока, по която ще върви партията под негово ръководство.
Новият лидер призна, че пътят няма да бъде лесен, но изрази увереност в общите усилия.