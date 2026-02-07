Левски разби Ботев Враца за минути

Левски издържа първия тест в пролетната гонитба за първото място– „сините“ победиха Ботев Враца с 3:1 на „Герена“. Хуан Переа, Майкон и Армстронг Око-Флекс отбелязаха попаденията в рамките само на седем минути. За Переа и Око-Флекс, дошли от пловдивските Локомотив и Ботев, това бяха дебютни голове. Врачани върнаха едно попадение чрез „синия“ юноша Мартин Петков, но то се оказа крайно недостатъчно.

Така след първия пролетен кръг разликите се запазиха. Левски е с 47 точки – седем повече от ЦСКА 1948 и Лудогорец.

В първите 10-12 минути интересни ситуации пред двете врати нямаше. „Сините“ бяха особено по-активни и настоятелни, но не сътвориха нещо грандиозно пред Марин Орлинов. По-любопитен момент в мача бе, че Акрам Бурас изпусна топката и главният съдия Никола Попов се видя принуден да даде обратен тъч.

В 16-ата минута врачани се отличиха с нелоша възможност. Хубаво центриране от левия фланг на Хосе Гайегос бе засечено от Мартин Петков, пратил топката на сантиметри в аут с глава. Домакините в синьо веднага отговориха. Мазир Сула разтресе напречната греда с хубав изстрел от около 25 метра.

Последваха няколко тихи минути, в които само Армстронг Око-Флекс бе основно действащо лице по фланга, затруднявайки сериозно Мартин Стойчев. Опитите на ирландеца завършиха с блокирани удари и спечелени корнери.

В 28-ата минута срещата се пораздвижи. Кристиан Димитров засече с глава центриране от корнер, а ударът му се отби в защитник на врачани. „Сините“ поискаха дузпа за игра с ръка, но такава не бе отсъдена. Секунди по-късно Хуан Переа бе намерен в „коридор“, като опита и изстрел от малък ъгъл. Марин Орлинов обаче се намеси добре. Акрам Бурас също обстрелва вратата на врачани няколко минути по-късно – алжирецът стреля от дъгата в аут.

Следващата намеса от Орлинов дойде след 33 минути игра. Бурас пусна нов много хубав вертикален пас. На върха му се озова Евертон Бала, стрелял в тялото на Орлинов. Пет-шест минути преди почивката и Ботев Вр показа зъби. Прострелно центриране на Владислав Найденов намери Мартин Петков в наказателното поле. Нападателят прати топката високо над вратата на родния си „син“ клуб.

С началото на втората част Левски поведе. Мазир Сула спечели много терен в половината на врачани и насочи надясно към Евертон Бала. Бразилецът намери Хуан Переа в малкото наказателно поле, като последният не сбърка – 1:0.

Две минути по-късно Евертон Бала тества рефлекса на Орлинов с шут отдалеч. Вратарят не трепна и отрази.

Левски бързо нанесе втория си удар. Акрам Бурас намери Майкон в наказателното, а там левият бек залъга двама, че ще стреля, преди наистина да нанесе изстрел в близкия ъгъл за 2:0.

След още 120 секунди Левски вече водеше с 3:0. Сула пусна питър пас към Око-Флекс, а бившият играч на Ботев Пловдив се справи с Иван Горанов на гърба си и вкара във вратата на Орлинов.

Врачани намериха сили, за да върнат един гол, макар че „сините“ претендираха за нарушение. Хосе Гайегос се пребори с Алдаир в наказателното поле и потърси подаване в малкия пеналт. Щастлив рикошет позволи на Мартин Петков да засече във вратата на Вуцов – 1:3.

В 74-ата минута отново гредата помогна на Орлинов. Този път дясната, но отново след удар на Мазир Сула извън наказателното поле.