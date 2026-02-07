НА ЖИВО
          Левски с Фабиен и Охене срещу Ботев Враца

          В разширения състав на "сините" се завръща Карл Фабиен

          7 февруари 2026 | 14:03
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 20-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев Враца. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 7 февруари от 17:30 часа. 

          В разширения състав на „сините“ се завръща Карл Фабиен. Французинът е готов за игра, след като лекува контузия през последния месец. В състава попадна и Карлос Охене. Аут е защитникът Кристиан Макун и Фабио Лима.

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

          Вашият коментар
