Лудогорец обърна Локо София в калта

Локомотив (София) поведе и допусна обрат за поражение от Лудогорец с 1:3 в първия официален мач от шампионата за двата отбора през 2026 година. Срам и резил за домакините, които предложиха безумно кален терен за провеждането на срещата на своя стадион в „Надежда“, която започна с минута мълчание в памет на починалата легенда Спиро Дебърски.

Гостите натиснаха в началото на срещата и можеха да поведат още в 3-ата минута, когато Квадво Дуа намери Бърнард Текпетей и той навлезе в наказателното поле, но шутира неточно. Пет минути по-късно „железничарите“ успяха да поведат. Ангел Лясков комбинира с Доминик Янков на лявото крило, а той центрира меко в наказателното поле. Там Дерой Дуарте опита да изчисти, но вместо това насочи топката към далечната греда, където връхлитащият Спас Делев я засече и прати право в мрежата за 0:1.

След четвърт час игра Лудогорец можеше да изравни, след като Ивайло Чочев си нагласи топката на левия крак и стреля от дъгата на наказателното поле, но топката уцели лявата греда. При следващата атака пък удар от дистанция на Текпетей мина покрай вратата на Мартин Величков. До края на първата част Делев от домакините и Маркус от гостите не намериха очертанията на вратата от изгодни позиции и резултатът остана непроменен.

Лудогорец изравни секунди след началото на второто полувреме. При заучено изпълнение на корнер Текпетей бе изведен в коридор в наказателното поле и пусна успореден пас, с който намери Ивайло Чочев, който финтира Лагунджич и прати топката покрай Мартин Величков за 1:1.

В 58-ата минута влезлият като резерва Станислав Иванов опита да центрира отдясно, но топката се отклони от ръката на Георги Минчев и съдията Драгомир Драганов посочи бялата точка – дузпа за Лудогорец! Зад топката застана друг влязъл като резерва играч Петър Станич, който в 59-ата минута с безапелационен удар прати топката в горния ляв ъгъл, оформяйки обрата за гостите – 1:2.

В 71-ата минута Доминик Янков изрита Винисиус Ногейра, докато бе на земята, но ВАР си замълча, въпреки претенциите на гостите за червен картон. До такъв се стигна шест минути по-късно, когато Райън Бидунга закъсня и влезе остро с бутоните напред в глезена на Дерой Дуарте. Първоначално съдията показа жълт картон на защитника на Локомотив, но бе повикан от ВАР и промени решението си, показвайки червен картон на Бидунга.

Гостите се възползваха от численото превъзходство на терена и в 84-ата минута вкараха трети гол. Влезлият като резерва секунди по-рано Руан Круз вкара първи гол след завръщането си в Лудогорец, след като получи чудесен прехвърлящ пас от Станич и прати топката в мрежата за крайното 1:3.