Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Левски в понеделник

- Реклама -

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че в понеделник (9 февруари) ще са в продажба билетите за 1/4-финала на Sesame Купа България срещу Левски. Мачът ще се играе на 11 февруари (сряда) от 18,00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони ще могат да се закупят на базата „Гнездо на орли“ от 10,00 ч. до 18,00 ч. , в дните понеделник (9 февруари) и вторник (10 февруари ), а в деня на мача (сряда) билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски“ от 10.00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя с Левски са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор Б (Моци) – 6 евро

Сектор Г – 6 евро

Феновете на гостуващия отбор ще магат да закупят билети онлайн, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор Г, която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение “ Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи за децата на България.