НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Левски в понеделник

          Феновете на гостуващия отбор ще магат да закупят билети онлайн, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор Г, която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя

          7 февруари 2026 | 16:09 70
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Левски в понеделник

          - Реклама -
            
            

          ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че в понеделник (9 февруари) ще са в продажба билетите за 1/4-финала на Sesame Купа България срещу Левски. Мачът ще се играе на 11 февруари (сряда) от 18,00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

          Входни талони ще могат да се закупят на базата „Гнездо на орли“ от 10,00 ч. до 18,00 ч. , в дните понеделник (9 февруари) и вторник (10 февруари ), а в деня на мача (сряда) билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски“ от 10.00 ч. до началото на срещата.

          Цените на билетите за двубоя с Левски са:

          Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро

          Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

          Сектор Б (Моци) – 6 евро

          Сектор Г – 6 евро

          Феновете на гостуващия отбор ще магат да закупят билети онлайн, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор Г, която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя.

          Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение “ Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи за децата на България.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ясно е бъдещето на Йълдъз в Ювентус

          Станимир Бакалов -
          10-ата на "старата госпожа" и клубът са се разбрали за нов договор, който ще бъде подписан съвсем скоро. 
          Спорт

          Левски: Проблемът е разрешен

          Станимир Бакалов -
          "Сините" приемат Ботев (Враца) от 17:30 часа.
          Други

          Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

          Станимир Бакалов -
          Карлсон пое еднолично водачеството в 14-ия километър, когато успя да се откъсне от сънародничката си Ебба Андерсон.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions