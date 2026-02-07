Манчестър Юнайтед записа с четвърти пореден успех при Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед записа четвърта поредна победа с Майкъл Карик начело – „червените дяволи“ надвиха с 2:0 Тотнъм на „Олд Трафорд“. Головете за манчестърския гранд отбелязаха Брайън Мбемо и Бруно Фернандеш. След 25 изиграни кръга в Англия Юнайтед има 44 т. и е на четвърто място. Петият Челси е с 40 пункта. „Шпорите“ на Томас Франк са 14-ти с 29 т.

Началото донесе удар от страна на Брайън Мбемо, чийто опит мина над вратата. Секунди по-късно вратарят Сене Ламенс пресече топка извън наказателното си поле, но кълбото се озова у Конър Галахър. Полузащитникът бе доста разумно фаулиран от Люк Шоу точно преди да нанесе изстрел.

В средата на първата част капитанът на „шпорите“ Кристиан Ромеро остави своите с човек по-малко. Аржентинският защитник настъпи по глезена Каземиро и получи червен картон.

Десетина минути по-късно Брайън Мбемо откри резултата. Камерунският офанзивен футболист намери мрежата на Гулиелмо Викарио с нисък изстрел по тревата.

Около четвърт час след почивката Юнайтед имаше претенции за дузпа за игра с ръка на Галахър. Подобна не бе отсъдена. 60 секунди по-рано Викарио спаси изстрел на Бруно Фернандеш. В 71-ата минута пробив на Амад Диало едва не завърши с гол. Сантиметри разделиха техничаря от това да намери един от ъглите на вратата на лондончани.

В 81-ата минута нищо не можеше да спаси Тотнъм от инкасиране на втори гол. Диого Далот центрира от десния фланг, а Бруно Фернандеш с глава вкара за 2:0.