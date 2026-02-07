НА ЖИВО
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
          Начало България Инциденти

          Мистерия в Странджа: Откриха тялото на 76-годишния Тодор Жеков в кладенец

          Същевременно все още не е ясно дали става въпрос за нелепен битов инцидент

          7 февруари 2026 | 13:12
          Георги Петров
          Трагичен инцидент разтърси жителите и гостите на живописното странджанско село Индже войвода. Тази сутрин е открито безжизненото тяло на 76-годишния местен жител Тодор Жеков. Мъжът е намерен мъртъв в кладенец, разположен в рамките на собствения му имот.

          Зловещата находка е направена от негови близки, които незабавно са сигнализирали за случая. Новината бързо обиколи населеното място, предизвиквайки шок сред общността. Към момента обстоятелствата около фаталния край остават неизяснени и повдигат редица въпроси.

          Липсват данни възрастният мъж да е имал проблеми, които биха го подтикнали към решението да сложи край на живота си, което прави версията за самоубийство по-малко вероятна на този етап. Същевременно все още не е ясно дали става въпрос за нелепен битов инцидент.

          Тялото на загиналия ще бъде транспортирано за аутопсия в Бургас. Експертизата на съдебните медици трябва да установи с точност причината за смъртта, както и точния момент, в който тя е настъпила.

