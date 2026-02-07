Трагичен инцидент разтърси жителите и гостите на живописното странджанско село Индже войвода. Тази сутрин е открито безжизненото тяло на 76-годишния местен жител Тодор Жеков. Мъжът е намерен мъртъв в кладенец, разположен в рамките на собствения му имот.

Зловещата находка е направена от негови близки, които незабавно са сигнализирали за случая. Новината бързо обиколи населеното място, предизвиквайки шок сред общността. Към момента обстоятелствата около фаталния край остават неизяснени и повдигат редица въпроси.

Липсват данни възрастният мъж да е имал проблеми, които биха го подтикнали към решението да сложи край на живота си, което прави версията за самоубийство по-малко вероятна на този етап. Същевременно все още не е ясно дали става въпрос за нелепен битов инцидент.

Тялото на загиналия ще бъде транспортирано за аутопсия в Бургас. Експертизата на съдебните медици трябва да установи с точност причината за смъртта, както и точния момент, в който тя е настъпила.