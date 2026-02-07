Общо 52 предложения за председател на БСП са постъпили от общинските организации на партията, стана ясно по време на заседанието на 51-вия конгрес на левицата. Председателят на Комисията по предложенията Румяна Сидерова докладва пред делегатите, че списъкът с номинираните включва широк кръг от имена, но част от тях вече са си направили самоотвод. Тя уточни също, че сред предложенията фигурират и лица, които са напуснали редиците на социалистическата партия.

- Реклама -

Сред издигнатите кандидатури за лидерския пост се открояват имената на Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.

Ключови фигури като Драгомир Стойнев и Калоян Паргов обаче категорично заявиха пред делегатите, че няма да участват в надпреварата за председателското място.

Председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев обяви решението си да се оттегли не само от лидерската битка, но и от листите за народни представители.

„Благодаря за номинациите, но аз няма да бъда кандидат за председател на днешния конгрес“, заяви Стойнев. Той подчерта, че „БСП е солидна партийна машина“, но предупреди, че „рязкото и силно лидерство е риск, колкото и слабото и безволевото лидерство“.

Стойнев мотивира отказа си да бъде включен в листите за предстоящите избори с необходимостта от обновяване на кадрите. „Политиката не е спринт, тя е щафетно бягане“, отбеляза той, добавяйки, че е важно партията да запази идентичността си и да бъде готова както програмно, така и организационно. Изказването му завърши с думите: „България винаги ще има нужда от БСП“.

Настоящият заместник-председател на БСП в оставка Калоян Паргов също се оттегли от състезанието, изтъквайки като аргумент желанието си да запази единството на вота.

„Виждам поне двама, които искат да отидат докрай“, посочи Паргов. Той допълни: „Няма нужда да се подлагаме на нескончаеми нощни избори. Затова ще направя крачка встрани, защото искам да си тръгнем не обидени, а обединени“. Според него „БСП може без всекиго от нас, но България не може без БСП“. Паргов призова делегатите в този драматичен момент да мислят за спасяването на партията и идеята чрез участие в следващия парламент.

В рамките на форума Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. Дневният ред на конгреса включва още анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на предизборна платформа, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя и избор на нов лидер на столетницата.