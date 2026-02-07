НА ЖИВО
          Нетаняху ще се срещне с Тръмп във Вашингтон за разговори за Иран

          7 февруари 2026 | 22:24 40
          Снимка: Evan Vucci / AP, FILE
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 11 февруари във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран, предаде АФП.

          Нетаняху подчерта, че всякакви разговори трябва да включват ограничения върху балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за иранската ос в региона.

          Срещата ще бъде шестата между двамата лидери от встъпването на Тръмп в длъжност преди една година. Двата съюзника вече проведоха преговори с Иран в Оман на 6 февруари, като Тръмп обяви, че разговорите ще продължат в началото на следващата седмица.

          Докато САЩ и Израел са основни противници на Иран, Израел заема по-твърда позиция и се противопоставя на преговорите между Техеран и Вашингтон. Геополитическият анализатор Майкъл Хоровиц отбелязва, че Израел се стреми към трайно отслабване или дори падане на иранския режим, с възможност за допълнителни удари при необходимост.

          Нетаняху предупреди миналия месец, че Израел ще отвърне на всяка атака от Иран и заплаши със „сила, каквато Иран никога не е виждал“.

