НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий“ достигна Антарктическия континент

          7 февруари 2026 | 18:35 440
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) записа историческо постижение, достигайки за първи път до самия Антарктически континент. Плавателният съд пусна котва в залива „Надежда“, отбелязвайки ключов етап от своята полярна мисия.

          - Реклама -
            
            

          В рамките на престоя в залива, официална делегация и част от учените на борда ще осъществят посещение в аржентинската антарктическа база „Есперанса“. Това стъпване на континенталната част на Антарктида разширява обхвата на българското присъствие, което традиционно е съсредоточено около базата на остров Ливингстън.

          Пътят на експедицията към Ледения континент започна на 7 ноември, когато корабът отплава от Варна. След едномесечно плаване през водите на Атлантическия океан, на 13 декември 2025 г. НИК 421 акостира във военната база на аржентинския град Мар дел Плата за логистично осигуряване преди финалния етап на пътуването.

          Мисията на кораба надхвърля чисто научните цели и подпомага информационното присъствие на България в региона. Още през февруари 2024 г. националната информационна агенция на България откри свой пресклуб в българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Засилва се дипломатическият интерес към Гренландия: Още държави планират отваряне на консулства

          Георги Петров -
          Според Ларс Льоке Расмусен дипломатическото разширяване е ключово за развитието на региона
          Политика

          Илияна Йотова разговаря с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Милано

          Георги Петров -
          Йотова разгледа базата и условията, в които живеят спортистите по време на най-големия спортен форум на планетата
          ИТ

          Изкуствен интелект пренаписва историята на изкуството: Две картини на Ян ван Ейк се оказаха със спорно авторство

          Михаил Георгиев -
          AI разкрива, че двете картини не са рисувани от Ян ван Ейк.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions