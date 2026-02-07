Официално:Кенан Йълдъз преподписа с Ювентус

Сагата около бъдещето на Кенан Йълдъз в Ювентус приключи – 10-ката на отбора поднови договора си и ще остане в Торино поне до 30 юни 2030 г. Новината идва директно от клуба, който пък затвърждава доверието си в турския национал.

Историята на Йълдъз с Ювентус започва през лятото на 2022 г., когато той пристига в Торино от младежките формации на Байерн Мюнхен. Първоначално се присъединява към отбора до 19 години, където бързо показва своя потенциал.

„През първия си сезон той изигра 37 мача и отбеляза 15 гола, което веднага привлече вниманието към него“, съобщават от клуба.

Още в същата година, на 17 декември 2022 г., той прави своя професионален дебют за втория отбор на Ювентус Next Gen, а първия си гол за тях бележи през септември 2023 г.

През есента на 2023 г. Йълдъз намира своето място и в първия състав на „бианконерите“. Дебютът му е белязан с гол срещу Фрозиноне на 23 декември същата година, с което веднага печели сърцата на феновете.

За два сезона и половина с първия отбор неговата статистика е повече от впечатляваща: 115 мача, 25 гола, 19 асистенции.



Тези числа ясно показват неговото огромно влияние върху играта на отбора. Доказателство за лидерските му качества е и фактът, че му бе поверен легендарният номер 10. На 20 септември 2025 г., в мача срещу Верона, Кенан Йълдъз стана най-младият играч в историята на клуба, носил капитанската лента.