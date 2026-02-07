Министерството на отбраната на САЩ обяви официално, че прекъсва дългогодишните си връзки с Харвардския университет. Решението слага край на всички форми на сътрудничество, включително военни обучения, стипендии и програми за сертификати с престижната институция от т. нар. „Бръшлянова лига“. Ходът бележи нова фаза в изострящия се конфликт между администрацията на президента Доналд Тръмп и елитните американски висши учебни заведения.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет мотивира решението с категорична позиция относно посоката, в която се развива университетът. В официално изявление той подчерта, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“.

Критиката на Хегсет е насочена към идеологическата подготовка, която офицерите получават в учебното заведение. „Твърде дълго това министерство изпращаше най-добрите и най-умните си офицери в Харвард, надявайки се, че университетът ще разбере и оцени нашата бойна класа“, заяви военният министър. Според него резултатите от това обучение вече не са в полза на въоръжените сили. „Вместо това, твърде много от нашите офицери се върнаха, приличащи твърде много на Харвард – с глави, пълни с глобалистки и радикални идеологии, които не подобряват нашите бойни редици“, допълни той.

Конкретните мерки влизат в сила от академичната 2026–2027 година. От този момент Пентагонът ще преустанови професионалното военно образование на ниво магистратура, както и финансирането на стипендии и сертификационни програми в университета. Въпреки строгите мерки, военнослужещите, които в момента посещават занятия в Харвард, ще получат възможност да завършат започнатите курсове, за да не бъде нарушен учебният им процес.

Самият Пийт Хегсет има лична история с институцията, като е придобил магистърска степен от Харвард. Отношението му към алма матер обаче се промени драстично през последните години. През 2022 г., в ефира на телевизия „Фокс нюз“, той символично върна дипломата си като знак на протест срещу политиките на университета.

Напрежението между Вашингтон и академичната общност ескалира допълнително по-рано тази седмица, когато президентът Доналд Тръмп съобщи, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение на стойност 1 милиард долара от Харвардския университет. Държавният глава обвинява Харвард и други университети от „Бръшляновата лига“ в насърчаване на „прогресистка“ и антисемитска идеология. Основна точка в критиките на Белия дом е и твърдението, че университетите не успяват да осигурят адекватна защита на студентите с еврейски произход по време на демонстрации в подкрепа на Палестина.

В отговор на тези процеси президентската администрация вече е предприела поредица от правни и финансови действия, включително подаване на съдебни искове и отнемане на федерални субсидии от множество университети. Занапред американските офицери ще продължат да повишават квалификацията си чрез различни възможности за магистърски степени, но те ще бъдат насочени към военни колежи и други граждански институции, които остават извън „черния списък“ на Пентагона.