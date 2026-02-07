Пер-Матиас Хьогмо: И двата отбора заслужаваме по-добър терен

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо похвали тима си след успеха с 3:1 над Локомотив София, но се оплака от състоянието на терена.

„Трябва да кажа, че играчите на двата отбора заслужават повече от този терен. През първото полувреме не пресирахме добре. Второто полувреме се съвзехме, смените ни помогнаха, показахме характер. Футболът е спорт, в който трябва да се нагаждаш спрямо условията. Важни са поведението и тактиката. Интензитетът през първото полувреме можеше да е по-добър. Обичаме да играем мачове, които са важни. Гледаме само следващия ден и да направим добра тренировка. Футболистите имат какво да наваксват, за да стигнат познатото си ниво. Радващо е, че имаме нападатели, които могат да вкарват“.