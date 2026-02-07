НА ЖИВО
          Пер-Матиас Хьогмо: И двата отбора заслужаваме по-добър терен

          Радващо е, че имаме нападатели, които могат да вкарват

          7 февруари 2026 | 17:16 90
          Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо похвали тима си след успеха с 3:1 над Локомотив София, но се оплака от състоянието на терена.

          „Трябва да кажа, че играчите на двата отбора заслужават повече от този терен. През първото полувреме не пресирахме добре. Второто полувреме се съвзехме, смените ни помогнаха, показахме характер. Футболът е спорт, в който трябва да се нагаждаш спрямо условията. Важни са поведението и тактиката. Интензитетът през първото полувреме можеше да е по-добър. Обичаме да играем мачове, които са важни. Гледаме само следващия ден и да направим добра тренировка. Футболистите имат какво да наваксват, за да стигнат познатото си ниво. Радващо е, че имаме нападатели, които могат да вкарват“.

          Спорт

          Станислав Генчев: Не е тайна за никого, че Янков и Станич са двамата най-добри офанзивни халфове в България

          Генчев допълни, че по негово мнение Доминик Янков от столичните „железничари“ и Петър Станич от „зелените“ са двамата най-добри офанзивни халфове в българското първенство.
          Спорт

          Лудогорец обърна Локо София в калта

          Двубоят се игра при ужасно състояние на терена, което затрудни повече гостите. И още в 8-ата минута Спас Делев изведе "железничарите" напред.
          Политика

          Илияна Йотова разговаря с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Милано

          Йотова разгледа базата и условията, в които живеят спортистите по време на най-големия спортен форум на планетата
