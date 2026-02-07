Сериозен инцидент бе регистриран на стадион „Георги Аспарухов“ в нощта на петък срещу събота. Ръководството на ПФК Левски съобщи за възникнал пожар в комуникационна шахта, който е довел до прекъсване на електричеството в целия спортен комплекс.

- Реклама -

Аварийната ситуация се е развила късно вечерта в петък, като последствията от нея засягат нормалното функциониране на съоръжението в днешния ден. От клуба потвърдиха проблема с официална информация до привържениците и медиите.

„Поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект. От снощи работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор „А“, гласи съобщението от „Герена“.

В момента специализирани екипи работят по отстраняването на повредата, за да се възстанови електроподаването. Поради липсата на ток, клубният магазин и касите за билети остават затворени до разрешаване на проблема.

Ситуацията поставя под въпрос нормалното провеждане на предстоящата футболна среща. По програма Левски трябва да се изправи срещу Ботев (Враца) по-късно тази събота. Към момента все още няма окончателна яснота дали техническите проблеми ще бъдат отстранени навреме, за да може мачът да се състои по план.