Протести и блокада край Дунав мост 2 след смъртта на 44-годишен мъж от Монтана

И тази събота десетки протестиращи блокираха пътя от и за Дунав мост 2, в района на Монтана, в знак на протест срещу войната по пътищата. Напрежението сред хората от Северозапада ескалира след тежката катастрофа от 27 януари, когато при челен сблъсък с турски шофьор загина 44-годишният Любо Алексиев от Монтана.
На този фон все още няма яснота дали мъжът, причинил катастрофата, е задържан, след като прокуратурата обяви, че здравословното му състояние не позволява арест.
Повече от две седмици след трагичния инцидент на пътя между Враца и Монтана няма информация кога и дали ще бъде задържан турският шофьор, причинил смъртта на Любо. Близките му вече губят вяра, че ще има справедливост.
Последната информация от прокуратурата е, че турският шофьор е претърпял операция, която не позволява задържането му, но му е наложена мярка да не напуска страната.
Ядосани от липсата на адекватни мерки от страна на държавата, хората отново блокираха пътя, настоявайки за реални действия срещу катастрофите и лошата инфраструктура.
Протестиращите призоваха прокуратурата във Враца да изнесе цялата информация около случая, а държавата да предприеме спешни мерки и да ремонтира пътя между двата областни града.