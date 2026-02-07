Протести и блокада край Дунав мост 2 след смъртта на 44-годишен мъж от Монтана

И тази събота десетки протестиращи блокираха пътя от и за Дунав мост 2, в района на Монтана, в знак на протест срещу войната по пътищата. Напрежението сред хората от Северозапада ескалира след тежката катастрофа от 27 януари, когато при челен сблъсък с турски шофьор загина 44-годишният Любо Алексиев от Монтана.

На този фон все още няма яснота дали мъжът, причинил катастрофата, е задържан, след като прокуратурата обяви, че здравословното му състояние не позволява арест.

Повече от две седмици след трагичния инцидент на пътя между Враца и Монтана няма информация кога и дали ще бъде задържан турският шофьор, причинил смъртта на Любо. Близките му вече губят вяра, че ще има справедливост.

„Това не е държава! Защо един депутат не дойде тука при хората, при простолюдието. Да дойде на такава трагедия. Това за мене не е държава, нито правителство, нито парламент, нито президент има. Всеки гледа да лапа. Ако на тях им се случи нещо подобно ще могат ли да издържат?“,

каза Красимира Петрова.

Последната информация от прокуратурата е, че турският шофьор е претърпял операция, която не позволява задържането му, но му е наложена мярка да не напуска страната.

„Такава е съдебно-медицинската експертиза, явно това пише по протокол. Че заради това не може да бъде задържан. Единствено да не напуска страната. Аз искам да попитам – тая мярка как се изпълнява в условия на Шенген?“,

заяви Александра Ненова.

Ядосани от липсата на адекватни мерки от страна на държавата, хората отново блокираха пътя, настоявайки за реални действия срещу катастрофите и лошата инфраструктура.

„20 години пътувам Монтана – Враца, всеки божи ден. По-лошо поддържан път от този – здраве му кажете. Никъде няма такива пътища. Обиколил съм целия свят. В Индия пътищата са по-хубави, в Африка няма никъде такива пътища“,

каза Олег Ангелов.

„Гледам, че са започнали някакво изкърпване на дупки – във водата. Това вдругиден камионите ще го съберат като тапети“,

заяви Мирослав Костов.

Протестиращите призоваха прокуратурата във Враца да изнесе цялата информация около случая, а държавата да предприеме спешни мерки и да ремонтира пътя между двата областни града.