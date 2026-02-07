НА ЖИВО
          Рекорден удар: Иззеха близо 40 тона „медицинска" марихуана в Северна Македония

          Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски също коментира случая, като заяви, че медицинска марихуана е била „незаконно пускана в обращение и незаконно складирана“

          7 февруари 2026 | 13:14
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Мащабна полицейска операция в Северна Македония доведе до изземването на рекордно количество наркотици. Близо 40 тона марихуана, официално декларирана като продукция за медицински цели, е била конфискувана при претърсвания в градовете Скопие и Струмица. Информацията бе потвърдена от скопската телевизия „Телма“, която се позовава на свои източници от разследващите органи.

          Първоначалните данни сочеха за намерени 27 тона, но в хода на процесуалните действия количеството нарасна значително. Разследващите са открили допълнителни тайници със стока, която е била подготвена за износ и контрабанда. Според експертите, начинът на производство, съхранение и складиране категорично показва, че марихуаната не е могла да бъде предназначена за легална медицинска употреба, а е целяла захранване на нелегалния пазар.

          Географията на удара обхваща две основни локации. Около 10 тона от наркотичното вещество са иззети в района на столицата Скопие, по-конкретно от обект на бившия химически комбинат ОХИС. Останалите близо 30 тона са открити в региона на Струмица.

          В епицентъра на разследването стои компанията „Алфафарм“. Дружеството е основано през 2023 г., а през 2024 г. е получило лиценз за производство на медицински канабис. Въпреки разрешителното, властите подозират мащабна злоупотреба. Съсобственикът на фирмата – сръбският гражданин Иван Драгнич, е задържан. Той е заподозрян в организирането на транспорт на наркотици през границата.

          Акцията в Северна Македония е в пряка връзка с друг удар на органите на реда, проведен на 29 януари в Сърбия. Тогава сръбската полиция залови 5 тона марихуана, за която се твърди, че произхожда от македонските складове на същата мрежа. Това се определя като най-голямата конфискация на марихуана в историята на страната до момента.

          Случаят се намира под наблюдението на Прокуратурата за разследване на организираната престъпност и корупцията. Основната задача на магистратите е да установят пълния кръг от лица, участвали в контрабандата на петте тона към Сърбия, както и да разкрият плановете за пласиране на останалите огромни количества, иззети в Скопие и Струмица.

          Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски също коментира случая, като заяви, че медицинска марихуана е била „незаконно пускана в обращение и незаконно складирана“. Преди реализацията на акцията, Министерството на здравеопазването, в координация с МВР на Северна Македония, е извършило извънредна проверка в дружеството. Според действащото законодателство, лицензираните фирми са длъжни да отчитат дейността си на всеки три месеца пред здравните власти, но разследването разкрива сериозни пропуски в спазването на тези регулации.

