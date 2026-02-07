НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Роналдо отново не игра

          Садио Мане поведе Ал-Насър към успех срещу шампиона

          7 февруари 2026 | 00:11
          Кристиано Роналдо пропусна втори пореден шампионатен двубой на Ал Насър, а отсъствието му съвпадна с информации за напрежение около начина, по който се управлява клубът. Петкратният носител на „Златната топка“ не попадна в групата за срещата срещу шампиона Ал Итихад, спечелена с 2:0. Преди това португалецът не игра и при минималния успех с 1:0 над Ал-Рияд.

          Роналдо не е доволен от управлението на Ал Насър от страна на Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Според публикацията той е разочарован от пасивността на клуба по време на януарския трансферен прозорец, особено на фона на активността на големия съперник Ал- илал, който привлече носителя на „Златната топка“ Карим Бензема – бивш негов съотборник в Реал Мадрид.

          Без да назовава конкретно Роналдо, ръководството на Саудитска професионална лига публикува официална позиция, в която подчерта, че нито един футболист не стои над първенството.

          „Лигата функционира по ясен принцип – всеки клуб работи самостоятелно при равни правила. Управленските и спортно-техническите решения се взимат от самите клубове, в рамките на финансов модел, който гарантира устойчивост и конкурентен баланс. Този модел се прилага еднакво за всички“, се посочва в изявлението.

          Ситуацията около Роналдо остава под сериозно внимание, като засега няма официален коментар от страна на самия футболист.

