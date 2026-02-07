Румъния призова Европа да засили подкрепата за Украйна и натиска върху Русия

Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна и да увеличи натиска върху Русия, заяви румънската външна министърка Оана Цою, цитирана от агенция „Блумбърг“.
Според нея преговорният процес за Украйна може да бъде разглеждан с оптимизъм, но подкрепата за Киев не бива да отслабва.
Румънската министърка подчерта, че паралелно с това Европа трябва да засили и натиска върху Русия.
По думите ѝ новите санкции са от ключово значение, тъй като намаляват печалбите на Москва от продажбите на петрол и ограничават „свободата на движение на нейния сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията.