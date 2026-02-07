НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Румъния призова Европа да засили подкрепата за Украйна и натиска върху Русия

          7 февруари 2026 | 20:26 270
          Снимка: en.apa.az
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна и да увеличи натиска върху Русия, заяви румънската външна министърка Оана Цою, цитирана от агенция „Блумбърг“.

          - Реклама -
            
            

          Според нея преговорният процес за Украйна може да бъде разглеждан с оптимизъм, но подкрепата за Киев не бива да отслабва.

          „Трябва да увеличим подкрепата за Украйна, за да гарантираме нейната стабилност. Международната подкрепа е особено важна в светлината на ужасните енергийни атаки, които украинците претърпяха. Те се нуждаят от помощ, за да оцелеят тази зима“,
          заяви Цою.

          Румънската министърка подчерта, че паралелно с това Европа трябва да засили и натиска върху Русия.

          „Трябва също да увеличим натиска върху Русия. И за тази цел наскоро разработихме 20-ия пакет от европейски санкции срещу Русия“,
          допълни тя.

          По думите ѝ новите санкции са от ключово значение, тъй като намаляват печалбите на Москва от продажбите на петрол и ограничават „свободата на движение на нейния сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Бивш автомеханик посочи пет автомобилни марки, които не би препоръчал на семейството си

          Красимир Попов -
          Високи разходи, сложни ремонти и ограничени алтернативи за части са сред основните причини
          Политика

          Дания признава напредък в спора за Гренландия, но кризата с Тръмп остава

          Красимир Попов -
          Външният министър Ларс Локе Расмусен увери, че напрежението е намаляло, но решение все още няма
          Политика

          Засилва се дипломатическият интерес към Гренландия: Още държави планират отваряне на консулства

          Георги Петров -
          Според Ларс Льоке Расмусен дипломатическото разширяване е ключово за развитието на региона
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions