Румъния призова Европа да засили подкрепата за Украйна и натиска върху Русия

Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна и да увеличи натиска върху Русия, заяви румънската външна министърка Оана Цою, цитирана от агенция „Блумбърг“.

Според нея преговорният процес за Украйна може да бъде разглеждан с оптимизъм, но подкрепата за Киев не бива да отслабва.

„Трябва да увеличим подкрепата за Украйна, за да гарантираме нейната стабилност. Международната подкрепа е особено важна в светлината на ужасните енергийни атаки, които украинците претърпяха. Те се нуждаят от помощ, за да оцелеят тази зима“,

заяви Цою.

Румънската министърка подчерта, че паралелно с това Европа трябва да засили и натиска върху Русия.

„Трябва също да увеличим натиска върху Русия. И за тази цел наскоро разработихме 20-ия пакет от европейски санкции срещу Русия“,

допълни тя.

По думите ѝ новите санкции са от ключово значение, тъй като намаляват печалбите на Москва от продажбите на петрол и ограничават „свободата на движение на нейния сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията.