С уникална церемония в четири града беше открита XXV зимна Олимпиада в Италия

С уникална церемония едновременно на четири локации и два жертвеника с огъня беше открита XXV зимна Олимпиада в Италия. Основното събитие се проведе на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии имаше на други три места, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

Президентът на Италия Серджо Матарела откри официално Зимните олимпийски игри.

„Обявявам за открити XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина“, заяви Матарела.

На фона на изпълнение на световноизвестния тенор Андреа Бочели футболните легенди Франко Барези и Джузепе Бергоми внесоха олимпийски огън на „Сан Сиро“, след което го предадоха на италиански национали по волейбол за мъже и жени.

За пръв път на Игрите в Италия има не един, а два жертвеника, в които беше запален олимпийският огън. Единият е при Арката на мира в Милано, който беше запален от италианските легенди в алпийските ски Алберто Томба и Дебора Компаньони, а другият на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо от София Годжа, която ще се състезава там в алпийските иски. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли – геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Сред официалните гости в Милано бяха над 50 държавни и правителствени глави – президентът на Италия Серджо Матарела, президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, почетният президент на МОК Томас Бах, както и много други.

От българска страна на трибуните присъстваха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева.

Официалната част включваше речи на президента на МОК Кърсти Ковънтри и на президентът на организационния комитет на Милано-Кортина Джовани Малаго.

„Добре дошли на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Скъпи олимпийци – това е вашият момент. Знам какво е чувството – смесица от вълнение и притеснение. Първо, бъдете горди от това, колко далеч сте стигнали и сега се насладете. В следващите дни ще ни покажете какво е да си човек, ще ни покажете, че силата е в човечността, съпричастността и в сърцето. Ще покажете на света как да живее. Ето защо всички ние обичаме Игрите, защото чрез вас виждаме себе си и ни показвате, че можем да бъдем по-добри. Духът на Олимпийските игри е много повече от спорт! Тук спортисти от всички крайща на света се състезават ожесточено, но в същото време се уважават един с друг. Нека тези Игри бъдат празник на това, което ни обединява, това, което ни прави хора!“, заяви Кърсти Ковънтри.

Президентът на организационния комитет на Милано-Кортина Джовани Малаго каза, че „тези Олимпийски игри продължават гордото олимпийско наследство на Италия“.

Церемонията, създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio, беше красив спектакъл, продължил три часа и половина. Креативният директор Марко Балич е изградил шоуто около гръцката концепция за „хармония“, разбирана като срещата на града и планините, човека и природата и многото култури, които споделят олимпийското пространство.

Откриването е почит към Италия, нейната култура и красота, но също така и преди всичко универсално послание за мир и диалог, покана към всички да си представят бъдеще, в което различията не разделят, а изграждат нещо по-голямо от сбора на техните части.

Навлизането на флага на нацията домакин на Игрите на стадион „Сан Сиро“ беше представен по доста креативен начин – 60 професионални модела бяха облечени в костюми в червено, цяло и зелено – дело на покойния дизайнер Джорджо Армани. Знамето на Италия беше издигнато паралелно в Милано и Кортина.

Традиционният парад на нациите се проведе по нетрадиционен начин, а спортистите дефилираха едновременно в Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо, а телевизионното излъчване ги показа по едно и също време. С първи номер винаги е Гърция, страната домакин на първите в историята Олимпийски игри, а последни бяха домакините от Италия – 196 спортисти.

Всъщност тази иновация имаше и непредвидено последствие – нито един състезател от първите пет държави всъщност не се появи на футболния стадион „Сан Сиро“ в Милано. Докато табели с имената на Гърция, Албания, Андора, Саудитска Арабия и Аржентина бяха внесени в дома на футболните грандове от Серия А Ц Милано и Интер Милано, нямаше спортисти там, а вместо това те участваха на другите три локации.

България ще бъде представена от 20 спортисти на Игрите. Знаменосец на делегацията в Милано беше фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг носи биатлонистът Владимир Илиев. Състезателите по сноуборд Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови дефилираха в Ливиньо, а по ски бягане Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова бяха в Предацо.

Над 2900 спортисти от 94 държави ще спорят за 116 комплекта медали по време на най-големия спортен форум. Любопитното е, че за първия път на тези игри има по един спортист от Бенин и Гвинеа Бисау.

Над 500 музиканти участваха в програмата. Сред певците, които се изявиха по време на спектакъла, бяха Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог, актьорите Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

Игрите ще преминат при сериозни мерки за сигурност, като над 6000 полицаи ще се грижат за реда до 22 февруари.

Утре е първият състезателен ден на Олимпиадата и в него ще бъдат раздадени пет комплекта медала. Първият е в спускането за мъже в алпийските ски, който започва в 12:30 часа българско време в Бормио.