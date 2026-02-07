Съдия лиши Марин Петков от гол при дебюта му

Марин Петков дебютира за новия си саудитски отбор Ал Таавун. Бившето крило на Левски записа малко над 90 минути игра при равенството 1:1 с Ал Халеей от 21 кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Гол на Марин бе отменен в 55-ата минута. Намесата на ВАР лиши родния национал от голямата радост да отбележи дебюта си с попадение. Малко преди това Рожер Мартинес изравни резултата. През първата част бившият норвежки национал Джошуа Кинг отбеляза за гостите от Ал Халеей.

Петков бе заменен в 5-ата минута от добавеното време от Абдулеала Хаусауи.

Ал Таавун е пети във временното класиране с 39 точки. Ал Халеей е девети с 26 т.