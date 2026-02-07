НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Съдия лиши Марин Петков от гол при дебюта му

          Бившето крило на Левски излезе титуляр срещу Ал Таавун

          7 февруари 2026 | 21:49 90
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Марин Петков дебютира за новия си саудитски отбор Ал Таавун. Бившето крило на Левски записа малко над 90 минути игра при равенството 1:1 с Ал Халеей от 21 кръг на първенството на Саудитска Арабия.

          - Реклама -
            
            

          Гол на Марин бе отменен в 55-ата минута. Намесата на ВАР лиши родния национал от голямата радост да отбележи дебюта си с попадение. Малко преди това Рожер Мартинес изравни резултата. През първата част бившият норвежки национал Джошуа Кинг отбеляза за гостите от Ал Халеей.

          Петков бе заменен в 5-ата минута от добавеното време от Абдулеала Хаусауи.

          Ал Таавун е пети във временното класиране с 39 точки. Ал Халеей е девети с 26 т.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

          Станимир Бакалов -
          Милан е втори с 50, Интер води с 55. Генуезци са 14-ти с 23 т.
          Спорт

          Хулио Веласкес: Заслужена победа

          Станимир Бакалов -
          Имаше пространства, в които насищахме прекалено много футболисти
          Спорт

          Тодор Симов: Левски е най-добър, поздравявам ги и им пожелавам да станат шампиони

          Станимир Бакалов -
          Специалистът стори това след поражението на отбора му с 1:3 от "сините" на "Герена"
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions