      събота, 07.02.26
          НачалоВойна

          САЩ одобриха военна сделка с Украйна за 185 млн. долара за поддръжка на техника

          7 февруари 2026 | 00:54 220
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Държавният департамент на Съединените щати е дал зелена светлина за потенциална продажба на резервни части и оборудване за нуждите на украинската армия. Общата стойност на пакета възлиза на 185 милиона долара, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на официална информация от Пентагона.

          Решението на Вашингтон идва в отговор на директно искане от страна на Киев за оказване на материално-техническа подкрепа. Украинските власти са заявили необходимост от резервни части, които да послужат за поддръжката на различни видове транспортни средства, както и за ремонт и експлоатация на оръжейни системи, използвани на фронта.

          Процедурата по одобрение вече е задействана, като администрацията на САЩ е уведомила Конгреса за решението си да разреши евентуалното предоставяне на тези услуги и системи. Съгласно американското законодателство, законодателният орган разполага с 30-дневен срок, за да разгледа детайлите по потенциалната сделка, преди тя да влезе в сила окончателно.

