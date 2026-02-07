Държавният департамент на Съединените щати е дал зелена светлина за потенциална продажба на резервни части и оборудване за нуждите на украинската армия. Общата стойност на пакета възлиза на 185 милиона долара, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на официална информация от Пентагона.

Решението на Вашингтон идва в отговор на директно искане от страна на Киев за оказване на материално-техническа подкрепа. Украинските власти са заявили необходимост от резервни части, които да послужат за поддръжката на различни видове транспортни средства, както и за ремонт и експлоатация на оръжейни системи, използвани на фронта.

Процедурата по одобрение вече е задействана, като администрацията на САЩ е уведомила Конгреса за решението си да разреши евентуалното предоставяне на тези услуги и системи. Съгласно американското законодателство, законодателният орган разполага с 30-дневен срок, за да разгледа детайлите по потенциалната сделка, преди тя да влезе в сила окончателно.