      събота, 07.02.26
          Силите на Александър Василев не стигнаха за победа

          Следващата среща от съботната програма е между Илиян Радулов и Александър Блокс

          7 февруари 2026 | 16:39 310
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          България очаквано започна със загуба по пътя към големите финалите на Купа „Дейвис“. Играчите ни за първи път намериха място в Световна Група I. 

          Сънародниците ни, с представител Александър Василев, загубиха първата си среща. В Пловдив братовчедът на Григор Димитров отстъпи от белгиеца Рафаел Колиньон с 3:6,3:6. 

          Загубата беше съвсем очаквана, след като съперникът мина и през Димитров преди по-малко от месец с 2:0 сета в Бризбейн.

          Съботната битка в Пловдив продължи час и 37 минути. По време на първия сет българинът беше пробит в петия и деветия гейм, така че беше затворен на свое подаване. В своя двубой Димитров беше стигнал до тайбрек в първия сет, но загуби втория със същия резултат – 3:6. 

          Следващата среща от съботната програма е Илиян Радулов – Александър Блокс. Белгиецът е 105-и в класацията на АТП, така че се очаква и той да няма големи проблеми срещу сънародникът ни.

