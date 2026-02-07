НА ЖИВО
          Сираков се ядоса: Кареасо върти номера на Левски

          Левски все още чака третото си зимно попълнение, след като трансферът на Марселино Кареасо се забави в последния момент

          7 февруари 2026 | 09:59
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски все още чака третото си зимно попълнение, след като трансферът на Марселино Кареасо се забави в последния момент. Сините вече са уточнили всички условия с бившия халф на ЦСКА и неговите агенти, а футболистът трябваше да пристигне в София в понеделник.

          26-годишният колумбиец трябваше да премине задължителните медицински прегледи и при положителни резултати да подпише тригодишен договор със столичния клуб. Това обаче не се случи, след като Кареасо не се качи на самолета за България.

          Причината за забавянето е от семеен характер – визата на съпругата му е изтекла. Освен това се е оказало, че той трябва първоначално да пристигне сам в България, а едва след уреждането на необходимите документи към него да се присъедини и половинката му.

          Междувременно колумбиецът е бил предложен на клубове в Бразилия. Според meutimao.com.br халфът е свободен агент и би могъл да бъде добра опция за някой от отборите в наскоро стартиралия сезон в Серия А.

          От „Герена“ не потвърдиха, но и не отрекоха информацията около Кареасо. В клуба се надяват, че 26-годишният футболист все пак ще се присъедини към тима, където е предвиден като алтернатива на Георги Костадинов, след като той навлезе в оптимална форма, пише „Тема спорт“.

