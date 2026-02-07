Загадката около тройното убийство и откритите тела в района на хижа „Петрохан“ продължава да предизвиква множество въпроси както сред обществеността, така и сред разследващите органи. Основният фокус на криминалистите остава изясняването на динамиката на отношенията в групата, дейността на живеещите там и причините, довели до фаталния край. Работи се по всички възможни версии, като особено внимание се обръща на психологическия профил на предполагаемия лидер.

Криминалният журналист от вестник „24 часа“ Кирил Борисов, който следи детайлно развитието на разследването, сподели своя анализ в ефира на bTV. Според неговите наблюдения, случаят разкрива сложна картина на личностни амбиции и манипулация.

Борисов очерта профила на хората от специфичната общност на пещерняците и алпинистите, към която е принадлежал Ивайло Калушев, отбелязвайки техния стремеж към по-дълбоко познание.

„Хората от тази общност – пещерняци, алпинисти гмуркачи, те са малко по-особени и търсят истината за живота след това. Впоследствие Ивайло Калушев се увлича по будизма, прекарал е известни време в Непал или в Тибет, но неговите учители го разочароват. Имал е много силно его и е искал той да бъде самият учител или „лама“ и постепенно създава собствен клон на будизма, който не е възприет от останалата част на тази общност“, коментира журналистът.

По думите на Борисов, именно това самопровъзгласяване и отклонение от традиционните учения дава основание на разследващите органи да говорят за сектантски елементи в групата.

„Тази реплика – сектантство, която беше казана и от председателя на ДАНС, и от главния прокурор, идва по това създаване на неговото течение в будизма, което е едно извращение на тази религия“, подчерта той.

Журналистът описва Калушев като личност със силно влияние, способна да убеждава околните в своята правота. Той е използвал авторитета си на един от най-добрите пещерняци у нас, за да привлича последователи и да печели доверието на родители, търсещи алтернативни методи за обучение на децата си.

„Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи, да убеждава родителите на деца, че когато той ги обучава, те ще постигнат истината за живота и с неговото учение, съчетано с разходки в природата, с гмуркане, медитация в пещери, които според мен само той знае, защото е един от най-добрите пещерняци у нас, така те ще бъдат по-добре обучени за живота, за истината и за Вселената, отколкото в традиционното училище“, обясни Борисов.

Освен идеологическия аспект, случаят има и сериозно финансово измерение. Според информацията на криминалния репортер, родителите са заплащали значителни суми за привидно вълнуващите лагери сред природата.

„Знам за семейство, което дало стотици хиляди, но няма да влизам в детайли“, разкри той, хвърляйки светлина върху икономическия модел зад дейността на групата.

На въпрос дали трагедията край хижа „Петрохан“ може да се тълкува като ритуално убийство или самоубийство, Борисов не изключи тази хипотеза, подчертавайки безпрецедентния характер на събитията.

„Твърде е възможно. Аз 20 години работя като криминален журналист и не съм срещал друг подобен случай тук, в България. Питах и колеги, които работят от по-отдавна, но и те не помнят от последните 35/36 години“, заяви той.

Липсата на аналог в криминалната хроника на страната е и една от причините за затрудненията, които разследващите срещат при сглобяването на пълната картина и оскъдната официална информация до момента.