НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          SpaceX променя курса: Безпилотен Starship каца на Луната през март 2027 г.

          7 февруари 2026 | 14:02 440
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Американската космическа компания SpaceX пренасочва стратегическите си приоритети, като планира да осъществи първото безпилотно кацане на кораба Starship на повърхността на Луната през март 2027 г. Новината беше съобщена от The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници от индустрията.

          - Реклама -
            
            

          Постигането на този амбициозен срок ще бъде сериозно изпитание за компанията на Илон Мъск. Реализирането на мисията изисква интензивна програма от чести тестови изстрелвания на космическия кораб Starship, за да се гарантира надеждността на системите. Изданието посочва, че решението за промяна на фокуса е продиктувано от желанието на компанията да концентрира усилията си върху лунната програма в тясно сътрудничество с НАСА.

          Заради този нов приоритет, SpaceX временно изоставя своите непосредствени амбиции за изпращане на космически кораб до Червената планета. Първоначалните планове на главния изпълнителен директор Илон Мъск предвиждаха Starship да пътува до Марс в безпилотен режим още през 2026 г. Целта на тази мисия беше да се тества безопасността на кацането, което да послужи като основа за бъдещи пилотирани мисии и евентуалното създаване на самодостатъчен град на съседната планета. Сега обаче усилията се пренасочват изцяло към лунната повърхност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Вашингтон настоява за край на войната в Украйна до юни

          Георги Петров -
          „Американците предлагат страните да прекратят войната преди началото на това лято и вероятно ще окажат натиск за това”
          Политика

          Франция затвърждава присъствието си в Арктика с първото консулство на ЕС в Гренландия

          Георги Петров -
          Френското министерство на външните работи потвърди новината чрез официално съобщение в социалната мрежа „Екс“
          Политика

          Пентагонът прекратява партньорството си с Харвард заради „радикални идеологии“

          Георги Петров -
          Ходът бележи нова фаза в изострящия се конфликт между администрацията на президента Доналд Тръмп и елитните американски висши учебни заведения
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions