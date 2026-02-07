Американската космическа компания SpaceX пренасочва стратегическите си приоритети, като планира да осъществи първото безпилотно кацане на кораба Starship на повърхността на Луната през март 2027 г. Новината беше съобщена от The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници от индустрията.

Постигането на този амбициозен срок ще бъде сериозно изпитание за компанията на Илон Мъск. Реализирането на мисията изисква интензивна програма от чести тестови изстрелвания на космическия кораб Starship, за да се гарантира надеждността на системите. Изданието посочва, че решението за промяна на фокуса е продиктувано от желанието на компанията да концентрира усилията си върху лунната програма в тясно сътрудничество с НАСА.

Заради този нов приоритет, SpaceX временно изоставя своите непосредствени амбиции за изпращане на космически кораб до Червената планета. Първоначалните планове на главния изпълнителен директор Илон Мъск предвиждаха Starship да пътува до Марс в безпилотен режим още през 2026 г. Целта на тази мисия беше да се тества безопасността на кацането, което да послужи като основа за бъдещи пилотирани мисии и евентуалното създаване на самодостатъчен град на съседната планета. Сега обаче усилията се пренасочват изцяло към лунната повърхност.