Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

Шампионът на Италия Наполи спечели драматично с 3:2 визитата си на Дженоа от 24 кръг на италианската Серия А. Срещата започна с ранна дузпа за „грифоните“, водени от Даниеле Де Роси, мина се през обрат за южняците, кошмарна грешка в отбраната им, червен картон и късен наказателен удар в тяхна полза. В крайна сметка момчетата на Антонио Конте спечелиха и събраха 49 точки на трето място. Милан е втори с 50, Интер води с 55. Генуезци са 14-ти с 23 т.

Наполи направи дузпа още в първата минута, а Руслан Малиновский я реализира в третата. Витиня спечели наказателния удар за генуезци.

Партенопеите намериха сили за изравняване и дори обрат. Южняците вкараха две бързи попадения в рамките на две минути. Расмус Хьойлунд направи 1:1 на празна врата в 20-ата минута. 60 секунди по-късно Амир Рахмани подаде на Скот Мактоминей, който сътвори пълния обрат за шампиона на Италия с далечен шут. Шотландецът бе заменен на почивката от Джоване заради контузия. Малко преди това Малиновски затрудни Алекс Мерет със свой изстрел.

В 57-ата минута „грифоните“ изравниха до 2:2. В автор на гола за домакините се превърна Лоренцо Коломбо. Алесандро Бонджорно допусна жестока грешка като последен в отбрана, Коломбо отне и превзе терена почти до наказателно поле, откъдето матира Мерет с удар в далечния ъгъл.

Няколко минути след грешката Бонджорно бе заменен. Колегата му в отбрана Жуан Жезус не се отчете с нещо много по-добро в течение на мача. Жезус бе изгонен с втори жълт картон в 76-ата минута, намалявайки до минимум шансовете на Наполи да спечели на „Луиджи Ферарис“.

В самия край на мача Антонио Вергара бе спънат в наказателното поле и партенопеите получиха дузпа от съдията Давиде Маса. Хьойлунд се нагърби с изпълнението от бялата точка и, макар Яка Бийол да хвана ъгъла и да докосна топката, не успя да парира – 2:3 за Наполи.