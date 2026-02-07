Станислав Генчев: Не е тайна за никого, че Янков и Станич са двамата най-добри офанзивни халфове в България

Станислав Генчев, треньорът на Локомотив София, заяви след загубата с 1:3 от бившия си отбор Лудогорец, че ранният изравнителен гол след почивката и червеният картон са били най-ключовите мигове в мача. Генчев допълни, че по негово мнение Доминик Янков от столичните „железничари“ и Петър Станич от „зелените“ са двамата най-добри офанзивни халфове в българското първенство.

„Първо искам да поздравя моите футболисти за начина, по който изиграха мача предвид тежкия терен и усоливята. По най-лошия възможен начин започна второто полувреме, Лудогорец има много класни футболисти. При три грешки веднага бяхме наказани, беше психологически тласък. Дори след изравнителния гол седяхме равностойно. Опитахме да потърсим втори гол, но дойде дузпата срещу нас. А след червения картон беше изключително трудно. Ако бяхме останали 11 на 11, можеше да създадем 2-3 ситуации за изравнителен гол“, съжали Генчев.

„Не само срещу такива отбори, а срещу всеки, малко загуба и липса на концентрация може да ти създаде проблеми. Искаме играчите да са концентрирани и мотивирани 90 минути“.

„Тежък е теренът, изключително затруднява и двата отбора. Затрудни и двата отбора, темпото не беше толкова високо, колкото би било на един добър терен. В България на 7-8 февруари няма как да очакваме добри терени, 3-4 терена са добри“.

„Тези ситуации са същите, за които говорим и пред нашата врата, води до нарушения, които никой не изисква. Трябва да поработим в тази насока, как да задържаме концентрация. Изключително доволен съм от начина, по който футболистите работиха по време на цялата зимна подготовка“.

„Доминик Янков и Петър Станич са двамата най-добри офанзивни халфа в българското първенство, това не е тайна за никого“.

„Трябва да направим всичко възможно, имаме поставена цел, тя минава през победи в следващите два мача, не само в тя“, начерта Генчев за бъдещите двубои на „червено-черните“.