Тръмп отказа да се извини след видеото с Обама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма намерение да се извинява за видеото, публикувано в профила му в социалната мрежа Truth Social, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни. Той подчерта, че не е изгледал целия клип и не се чувства виновен за съдържанието му.

Видеото, генерирано с изкуствен интелект и свързано с твърдения за изборна измама през 2020 г., бе свалено около 12 часа след публикуването му, след като предизвика широко обществено възмущение и критики, включително от представители на Републиканската партия. От Белия дом обясниха, че става дума за интернет мем, а отговорността за публикуването бе прехвърлена на неназован служител.

Случаят повдигна въпроси за контрола върху социалните мрежи на президента, особено в контекста на Black History Month, и предизвика остри реакции от правозащитни организации и политически фигури.