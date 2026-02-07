НА ЖИВО
          Политика

          Тръмп отмени наказателните мита за Индия

          7 февруари 2026 | 09:12
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Американският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита върху индийски стоки, наложени с цел да се ограничи търговията на Индия с руски петрол. Съгласно изпълнителна заповед, 25-процентното мито, въведено през август, няма да се събира от днес.

          Тръмп мотивира решението с твърдението, че Индия е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол и се е ангажирала да увеличи покупките на енергийни ресурси от САЩ. Индийското правителство обаче все още не е потвърдило официално подобен ангажимент.

          Президентът на САЩ обяви и намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25% на 18%, на фона на подготвяно търговско споразумение между двете държави. Очаква се Индия да закупи американски стоки на стойност 500 млрд. долара в рамките на пет години.

