      събота, 07.02.26
          Убитият Ивайло Иванов край „Петрохан“ е работил по делото за АЕЦ „Белене“

          Убитият край хижа „Петрохан“ Ивайло Валентинов Иванов е бил част от екипа, представлявал „Росатом“ в арбитражното дело срещу Националната електрическа компания в Женева

          7 февруари 2026 | 15:53 1500
          Георги Петров
          Георги Петров

          Убитият край хижа „Петрохан“ Ивайло Валентинов Иванов е бил част от екипа, представлявал „Росатом“ в арбитражното дело срещу Националната електрическа компания в Женева, приключило през 2016 г. с решение България да плати 600 млн. евро компенсация за оборудването на нереализирания проект АЕЦ „Белене“.

          Информацията е посочена в професионалния профил на Иванов в LinkedIn, където той описва участието си в процеса като едно от ключовите си постижения в кариерата.

          Преди това Иванов е работил като данъчен експерт в Министерството на финансите, както и в международни консултантски и юридически компании. Последната му корпоративна позиция е в американската кантора Sidley Austin LLP, където е участвал в арбитражното дело между „Росатом“ и НЕК.

          Проверка в публичните регистри показва, че той не фигурира сред регистрираните адвокати в България, въпреки че в професионалните си профили се представя като адвокат.

          След 2016 г. Иванов се насочва към дейности, свързани с екстремни спортове и природозащитни организации, част от които са обвързани със структури, свързвани с издирвания за престъплението Ивайло Калушев.

          Разследването на тройното убийство край „Петрохан“ продължава.

