НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Учени следят признаци на активизация на вулкана Ел Чичон в Мексико

          7 февруари 2026 | 20:35 90
          Снимка: vallartadaily.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В южно Мексико вниманието отново се насочва към вулкана Ел Чичон, дълго време смятан за относително „заспал“. Учени от Национален автономен университет на Мексико регистрират промени в кратера, които потенциално могат да сочат възможност за ново изригване.

          - Реклама -
            
            

          Катастрофата от 1982 година

          Вулканът Ел Чичон вече е оставил трагичен отпечатък в историята. Мощното му изригване през 1982 г. е едно от най-смъртоносните в съвременната мексиканска история. Потоци от лава и гъста пепел унищожават цели селища, като загиват над 2000 души.

          Изригването коренно променя пейзажа – върхът на вулкана се срутва и се образува кратер, който по-късно се запълва с вода. Изпускането на големи количества серен диоксид в атмосферата има и глобални последици, като е регистрирано краткосрочно понижение на средната глобална температура. Този опит прави всякакви промени в активността на Ел Чичон изключително чувствителни за учените и местните общности.

          „Събуждането“ днес

          В края на 2025 г. изследователи от Националния автономен университет на Мексико регистрират серия от аномалии в кратерното езеро. Температурата на повърхността му достига 118 градуса по Целзий при някои измервания, а във водата се появяват кухи серни сфери, свързани с издигането на газове от дъното.

          Цветът на езерото също се променя – от зеленикав, причинен от водорасли, до сивкав, което показва повишени концентрации на сулфати и силициев диоксид. Анализът на пробите разкрива колебания в нивата на хлориди, както и повишени емисии на сероводород и въглероден диоксид.

          Според експертите това са признаци на активни хидротермални процеси под повърхността. Сеизмичната активност остава слаба и плитка, което не показва издигане на магма, но вулканът остава под жълта тревога. Учените отбелязват, че системата може да остане стабилна дълго време, но съществува риск от внезапни фреатични експлозии, предизвикани от налягането на парата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Шведският военен лидер: Европа се нуждае от собствен ядрен възпиращ фактор

          Красимир Попов -
          Микаел Класон предупреди, че изтичането на договора START увеличава глобалната несигурност
          Други

          НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий“ достигна Антарктическия континент

          Михаил Георгиев -
          Българският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път стигна Антарктида.
          Политика

          Засилва се дипломатическият интерес към Гренландия: Още държави планират отваряне на консулства

          Георги Петров -
          Според Ларс Льоке Расмусен дипломатическото разширяване е ключово за развитието на региона
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions