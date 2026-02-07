Замърсена вода в Сливен: негодна за пиене, проверяват причините

Водата в Сливен е замърсена и негодна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Към момента няма директен риск за здравето на населението, но водата може да се използва единствено за битови нужди, не и за консумация.

Сигнали от граждани са подадени още вчера, когато от чешмите е текла жълта, мътна, а на места и зеленикава вода. По думите на местни жители подобни случаи не са изолирани и често се появяват след аварии във водопреносната мрежа.

От здравната инспекция уточняват, че причината за замърсяването все още не е установена и са започнати проверки. Според институциите проблемът е свързан с техническо състояние на водопреносната система и предстои да бъде отстранен.

Днес сутринта водата в града вече е бистра, но остава официално предупреждението тя да не се използва за пиене.