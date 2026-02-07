Кандидатът за лидерския пост в БСП Крум Зарков направи остра дисекция на състоянието на левицата и очерта амбициозен план за промяна в ефира на bTV. В рамките на своята заявка за председателското място, той настоя за пълно преосмисляне на политическото поведение на столетницата.

„Аз съм един от кандидатите, така че имам очакването да съм следващия председател“, заяви уверено Зарков. Той обаче постави акцента не върху личното си кариерно развитие, а върху необходимостта от връщане на идеологическия облик на формацията: „Но ние очакваме да изпълним с ново съдържание абревиатурата БСП.“

В своя анализ кандидат-лидерът предложи ново, знаково разчитане на името на партията, противопоставяйки го на актуалната политическа реалност и зависимости. „Б – българска, не бутикова, С – социалистическа, не съглашателска и П – партия, а не Пеевски“, разясни Зарков. Според неговата оценка, поведението на политическата сила през последната година е било белязано от точно такъв тип зависимости, като по думите му годината на БСП е била „съглашателска с Пеевски“.

Зарков коментира и напрежението около висшия партиен форум, като го определи като победа на редовите членове над апарата. „Днешния конгрес е демонстрация на живителна сила. Той се състои въпреки волята на ръководителите“, каза Зарков, подчертавайки енергията в редиците на социалистите.

По отношение на връзките с други институции и политически субекти, Крум Зарков посочи, че поддържа отношения на „взаимно уважение“ с президента Румен Радев и уточни, че би могъл да води пълноценен диалог с него. Той очерта и пътя за бъдещи партньорства, който минава през вътрешното оздравяване на левицата.

„Ако БСП се обнови и оздрави, ако застане на онази позиция, на която е била – страната на правото и справедливостта, няма никаква причина да не сътрудничим с всички партии в тази общност“, допълни още Зарков.