Все повече държави проявяват стратегически интерес към установяване на дипломатическо присъствие в Гренландия. След като Франция и Канада вече предприеха конкретни стъпки в тази посока, други нации също обмислят възможността да отворят свои консулства на територията на острова.

- Реклама -

Новината бе потвърдена от датския външен министър Ларс Льоке Расмусен в изявление пред TV2. Първият дипломат на Копенхаген посочи, че има заявен интерес, но на този етап не уточни конкретно за кои страни става въпрос.

Според Ларс Льоке Расмусен дипломатическото разширяване е ключово за развитието на региона. По думите на министъра, установяването и укрепването на връзките с „останалия свят“ е от голямо значение за острова, който придобива все по-важна геополитическа роля.

Изявлението идва непосредствено след знаково събитие за европейската дипломация в региона. Френското консулство в Гренландия официално отвори врати на 6 февруари. Мисията е поверена на опитния дипломат Жан-Ноел Пуарие. С този акт Франция се превърна в първата страна членка на Европейския съюз, която разполага със свое официално представителство на острова.