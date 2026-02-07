НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Засилва се дипломатическият интерес към Гренландия: Още държави планират отваряне на консулства

          Според Ларс Льоке Расмусен дипломатическото разширяване е ключово за развитието на региона

          7 февруари 2026 | 17:24 110
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Все повече държави проявяват стратегически интерес към установяване на дипломатическо присъствие в Гренландия. След като Франция и Канада вече предприеха конкретни стъпки в тази посока, други нации също обмислят възможността да отворят свои консулства на територията на острова.

          - Реклама -
            
            

          Новината бе потвърдена от датския външен министър Ларс Льоке Расмусен в изявление пред TV2. Първият дипломат на Копенхаген посочи, че има заявен интерес, но на този етап не уточни конкретно за кои страни става въпрос.

          Според Ларс Льоке Расмусен дипломатическото разширяване е ключово за развитието на региона. По думите на министъра, установяването и укрепването на връзките с „останалия свят“ е от голямо значение за острова, който придобива все по-важна геополитическа роля.

          Изявлението идва непосредствено след знаково събитие за европейската дипломация в региона. Френското консулство в Гренландия официално отвори врати на 6 февруари. Мисията е поверена на опитния дипломат Жан-Ноел Пуарие. С този акт Франция се превърна в първата страна членка на Европейския съюз, която разполага със свое официално представителство на острова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Изкуствен интелект пренаписва историята на изкуството: Две картини на Ян ван Ейк се оказаха със спорно авторство

          Михаил Георгиев -
          AI разкрива, че двете картини не са рисувани от Ян ван Ейк.
          Политика

          Зеленски: Вашингтон настоява за край на войната в Украйна до юни

          Георги Петров -
          „Американците предлагат страните да прекратят войната преди началото на това лято и вероятно ще окажат натиск за това”
          Космос

          SpaceX променя курса: Безпилотен Starship каца на Луната през март 2027 г.

          Михаил Георгиев -
          SpaceX отлага Марс, за да кацне Starship на Луната през 2027 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions