Затворено въздушното пространство над Югоизточна Полша заради военна дейност

Въздушното пространство над Югоизточна Полша беше временно затворено заради „непланирана военна дейност“, съобщи Ройтерс, като се позова на данни от сайта за проследяване на полети FlightRadar24.
По информация на платформата летището в Люблин е недостъпно поради операции с участието на самолети на НАТО, които действат в района. Към момента не се съобщава за заплаха за сигурността на страната.
Миналия месец Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, като тогава властите обясниха мярката с рутинни операции и увериха, че полското въздушно пространство не е било застрашено.