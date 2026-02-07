Съединените щати настояват Русия и Украйна да постигнат споразумение за прекратяване на военните действия до месец юни. Това разкри украинският президент Владимир Зеленски в изявление пред журналисти в Киев, очертавайки времевата рамка, поставена от презокеанските партньори.

Държавният глава на Украйна поясни директно позицията на Вашингтон относно конфликта. „Американците предлагат страните да прекратят войната преди началото на това лято и вероятно ще окажат натиск за това”, заяви Зеленски, цитиран от медиите.

Според информация на агенция „Ройтерс”, това изявление потвърждава съществуващи данни за конкретен график, по който американската администрация иска да се движат дипломатическите процеси между двете воюващи страни.

Коментарът на украинския президент идва непосредствено след края на двудневните мирни преговори в Абу Даби. Срещата между делегациите на Украйна и Русия се проведе с активното посредничество на САЩ. Въпреки дипломатическите усилия, съществен пробив в преговорите не беше постигнат.

Все пак срещата донесе и позитивни резултати под формата на мащабна размяна на военнопленници – първата такава процедура след петмесечно прекъсване. Владимир Зеленски увери, че процесът по връщане на пленени войници ще продължи и занапред.

В рамките на разговорите военните екипи на двете страни са обсъдили и чисто техническите аспекти на евентуално примирие, включително механизмите за наблюдение при потенциално прекратяване на огъня.