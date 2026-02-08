НА ЖИВО
          Администрацията в Северна Македония с до 40% по-високи заплати до 2028 г.

          8 февруари 2026 | 20:51 531
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Около 11 000 служители в държавната администрация на Северна Македония ще получат увеличение на възнагражденията си с близо 40% до 2028 г., обяви премиерът Християн Мицкоски след среща със синдикатите.

          Разчетите показват, че през следващите три години ще са необходими допълнителни около 10 млн. евро годишно, като средствата ще бъдат осигурени чрез реорганизация и пренареждане на бюджетните приоритети, без да се повишават данъците.

          Мицкоски подчерта, че договореното ще бъде изпълнено при строга фискална дисциплина, ограничаване на сивата икономика и по-добра събираемост на приходите. В замяна правителството ще настоява за по-високо качество на административните услуги към гражданите и бизнеса.

          „Това е исторически момент, защото за първи път се изготвя дългосрочен план за системно увеличение и изравняване на заплатите до достойно ниво, въпреки глобалните и вътрешните икономически предизвикателства“, заяви премиерът.

          Той добави, че кабинетът е готов за преговори по нов общ колективен трудов договор, който да служи като единна основа за определяне на възнагражденията в администрацията.

          Председателят на синдиката УПОЗ Търпе Деаноски съобщи, че след година и половина преговори е постигнато споразумение, като предстои финализиране на текстовете и подписване на индивидуалните колективни договори.

          „Около 10 000 служители ще получат ясна методология за бъдещо нарастване на възнагражденията“, уточни Деаноски.

          И председателят на Синдикат на администрацията, държавната управа и правосъдието Благоя Ралповски определи договореното като историческо постижение за служителите в администрацията, което поставя началото на по-предвидима и справедлива политика по доходите в публичния сектор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
