Администрацията в Северна Македония с до 40% по-високи заплати до 2028 г.

Около 11 000 служители в държавната администрация на Северна Македония ще получат увеличение на възнагражденията си с близо 40% до 2028 г., обяви премиерът Християн Мицкоски след среща със синдикатите.
Разчетите показват, че през следващите три години ще са необходими допълнителни около 10 млн. евро годишно, като средствата ще бъдат осигурени чрез реорганизация и пренареждане на бюджетните приоритети, без да се повишават данъците.
Мицкоски подчерта, че договореното ще бъде изпълнено при строга фискална дисциплина, ограничаване на сивата икономика и по-добра събираемост на приходите. В замяна правителството ще настоява за по-високо качество на административните услуги към гражданите и бизнеса.
Той добави, че кабинетът е готов за преговори по нов общ колективен трудов договор, който да служи като единна основа за определяне на възнагражденията в администрацията.
Председателят на синдиката УПОЗ Търпе Деаноски съобщи, че след година и половина преговори е постигнато споразумение, като предстои финализиране на текстовете и подписване на индивидуалните колективни договори.
И председателят на Синдикат на администрацията, държавната управа и правосъдието Благоя Ралповски определи договореното като историческо постижение за служителите в администрацията, което поставя началото на по-предвидима и справедлива политика по доходите в публичния сектор.