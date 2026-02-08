Ангелов: Забавянето на изборите обслужва нечии политически планове

Забавянето на изборите се превръща в целенасочено действие, а не в случайно стечение на обстоятелствата, заяви зам.-председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

- Реклама -

По думите му след като е била подадена оставка, а политическите партии ясно са заявили, че няма да се съставя правителство, логичната стъпка е била незабавно насрочване на избори. Вместо това обаче президентската институция е продължила с консултации за кабинет.

Изборите ще бъдат на 19 април: социолози отхвърлят тезата, че отлагането е в полза на Радев – Евроком

Ангелов изрази недоумение защо са водени разговори за съставяне на правителство, след като предварително е било ясно, че такова няма да бъде формирано. Според него така президентството се превръща в политически инструмент за реализиране на лични политически амбиции.

Той допълни, че след проведените консултации е било очевидно, че кабинет няма да има, но въпреки това не е бил назначен служебен кабинет, което според него поражда съмнения, че се печели време за подреждане на нов политически проект.

По отношение на служебните правителства Ангелов подчерта, че за ГЕРБ няма значение кой е служебен премиер или вътрешен министър, защото партията печели избори независимо от условията. Той подчерта, че за тях е важно да носят отговорност при управление и да постигат резултати.

Зам.-председателят на парламента коментира и предложението, направено от ГЕРБ по време на консултациите, президентът да посочи народен представител, който да бъде избран за служебен премиер. По думите му това е било отговор в името на институционалния диалог между парламента и президентството.

Ангелов засегна и разследването по случая „Петрохан“, като заяви, че не е моментът вътрешният министър Даниел Митов да изнася допълнителна информация, защото това може да попречи на работата на разследващите.

Експерт: Промените в Изборния кодекс точно преди вота могат да подкопаят доверието в изборите – Евроком

Той подчерта, че според него трябва да се оставят разследващите органи и наблюдаващите прокурори да свършат работата си, без политически натиск.

По думите му обаче има и политически елемент, тъй като кметът на София е заявил финансиране на определени дейности, а министър на околната среда е издавал разрешения. Ангелов изрази надежда всички замесени да съдействат за разкриване на истината.

В заключение той сподели, че като лекар и родител е силно притеснен от случващото се с децата и очаква разследването да даде ясни отговори.