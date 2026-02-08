НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
          Спорт

          Антони разплака Атлетико Мадрид 

          Единственото попадение в двубоя бе дело на Антони, който се разписа в 28-ата минута

          8 февруари 2026 | 21:29
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бетис победи с минималното 1:0 като гост Атлетико Мадрид в двубой от 23-ия кръг на Ла Лига. 

          Мадридчани са трети в класирането с 45 точки, а Бетис е пети с 38. 

          Единственото попадение в двубоя бе дело на Антони, който се разписа в 28-ата минута. Тимът на Мануел Пелегрини постепенно започна да доминира в мача и логично стигна до гол. Антони получи топката по десния фланг след директен пас от Ез Абде и изненада Ян Облак с мощен удар в близкия ъгъл. Така Бетис поведе на „Метрополитано“ малко преди да изтече първият половин час от срещата.

          След почивката Диего Симеоне направи три смени, като Матео Руджери, Тиаго Алмада и Хулиан Алварес отстъпиха местата си на Робин Льо Норман, Алекс Баена и Александър Сьорлот. Десет минути след това на терена се появи и Антоан Гризман, но Атлети не успяваше да притесни Бетис. 

          Четвърт час преди края на мача голът, който щеше да изравни резултата, беше отменен. Изглеждаше, че Гризман е този, който е стрелял, но Йоренте си вкара автогол. Въпреки това французинът беше в засада и Матео Бускетс трябваше да отиде до VAR монитора, за да прегледа позицията на нападателя.

