Антонио Хосе Сегуро печели президентските избори в Португалия с убедителна преднина

Център-левият кандидат Антонио Хосе Сегуро постигна убедителна победа над своя крайнодесен съперник Андре Вентура на президентските избори в Португалия, сочат екзитполове, публикувани след приключването на вота, предаде АФП.

- Реклама -

Според прогнозите на две национални телевизионни станции, базирани на екзитпол, Социалистическият кандидат Сегуро е спечелил между 67 и 73% от гласовете, докато Вентура е получил между 27 и 33%. Резултатите потвърждават очакванията, че 63-годишният Сегуро ще наследи консервативния президент Марсело Ребело де Соуза.

Изборите се проведоха в изключително усложнена обстановка, след като в продължение на близо две седмици страната беше засегната от бури и силни ветрове, отнели живота на най-малко седем души и причинили щети за около 4 милиарда евро.

Вследствие на природното бедствие около 20 от най-засегнатите избирателни райони бяха принудени да отложат гласуването с една седмица, но вотът все пак се състоя за почти всички от близо 11 милиона избиратели в страната и в чужбина.

43-годишният Вентура, който изоставаше значително в социологическите проучвания, остро критикува властите, определяйки реакцията на правителството на наводненията и силните ветрове като „безполезна“, и призова за отлагане на изборите. Това искане обаче беше категорично отхвърлено от институциите.

По време на последния си предизборен митинг на 6 февруари Сегуро обвини своя опонент, че „прави всичко възможно, за да попречи на португалците да гласуват“, като подчерта, че демократичният процес не бива да бъде заложник на политически сметки дори в кризисни условия.

Очаква се официалните резултати да потвърдят прогнозите и да открият пътя към нов президентски мандат с ясно център-ляво мнозинство, в момент на сериозни социални и икономически предизвикателства за Португалия.