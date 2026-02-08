НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

          Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час

          8 февруари 2026 | 16:47 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

          - Реклама -
            
            

          Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час.

          Титлата завоюваха състезателите на Франция с 1:04:15.5 час и 7 допълнителни патрона, след като на последен пост Жулия Симон повали всичките десет мишени.

          На второ място се класираха домакините от Италия, а бронзовото отличие взеха представителите на Германия. Шампионът от Пекин 2022 тим на Норвегия остана на четвърта позиция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон

          Станимир Бакалов -
          Най-успешният скибегач на нашето време стигна до победата след атака на финалната височина на пистата във Вал ди Фиеме
          Спорт

          Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

          Станимир Бакалов -
          Все пак наставникът на “белите” е доволен, че много млади футболисти са били част от състава на тима от “Овча Купел”
          Спорт

          Душан Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

          Станимир Бакалов -
          Най-важното е, че успяхме да се предпазим почти изцяло от травми
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions