Байерн се върна ударно към победите

С хеттрик на най-добрия на терена Луис Диас Байерн Мюнхен удари Хофенхайм с 5:1 в двуостър мач от 21-ия кръг в германската Бундеслига.

Срещана стадион „Алианц Арена“ очаквано започна с натиск на шампионите, които отправиха няколко неточни удара. Майкъл Олисе отправи страховит точен снаряд, но Оливер Бауман спаси.

В 17-ата минута Байерн получи двоен бонус – дузпа и червен картон за защитника на гостите Кевин Акпогума. Последният хвана нахлуващия сам срещу вратаря Луис Диас и правилно беше изгонен. Хари Кейн застана зад топката и макар Бауман да разгада ъгъла, топката се „оплете“ в мрежата.

Хофенхайм също показа зъбите си, макар и с човек по-малко. Йозан Кабак пропусна с глава при първата възможност за гостите, а след това напречната греда спаси мюнхенци след удара с глава на Фисник Аслани.

На отсрещната врата пък Хари Кейн първо направи непростим пропуск отблизо, а след това тупалката му беше спасена от Бауман.

В 35-ата минута направилият страхотно спасяване срещу Крамарич малко преди това Нойер направи безумна грешка. Един от най-великите вратари в историята сбърка при опит за пас към Та и подари топката на Аслани, който я чукна за Андрей Крамарич и този път последният не сбърка – 1:1!

В края на първото полувреме обаче Луис Диас отново беше задържан с ръце в пеналта на гостите, този път от Цоуфал и съдията Тобиас Щилер пак посочи бялата точки. Хари Кейн заложи отново на изпълнение в левия ъгъл и този път Бауман нямаше никакъв шанс.

Това се случи и в добавеното време на първата част, когато Кейн подаде вляво за Луис Диас и този път колумбиецът записа името си сред реализаторите с технично изпълнение.

Още от старта на второто полувреме Кейн беше в търсене на хеттрик, но на няколко пъти беше отказан от Бауман. На отсрещната врата Аслани беше на път да върне интригата, но Мануел Нойер се реваншира за грубата си грешка.

В 62-ата минута и Луис Диас се разписа за втори път днес, вкарвайки от движение след асистенция на Майкъл Олисе.

Хари Кейн беше на сантиметри от хеттрика не след дълго, но свирепият му изстрел разтресе гредата.

Хофенхайм отново погледна напред и в 86-ата минута Мухамед Дамар засече точно, но Нойер улови кълбото.

В 89-ата минута Луис Диас все пак оформи своя хеттрик. Той получи топката след грешка в изнасянето на гостите и с технично изпълнение преодоля Бауман.

Ленарт Карл също можеше да се разпише в добавеното време, но Бауман отрази изстрела му. Това беше удар №27 за Байерн в мача, срещу девет за гостите.

Така лидерът Байерн събра 54 точки и отново дръпна с шест пункта на Борусия Дортмунд. Хофенхайм е трети с 42 точки.