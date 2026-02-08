НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Бедственото положение в Ардино е отменено след оттеглянето на водите

          Достъпът до шест села е възстановен след спадане нивото на река Арда

          8 февруари 2026 | 11:55 120
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Частичното бедствено положение в община Ардино беше отменено, след като се нормализира обстановката след обилните валежи и снеготопенето, довели до усложнения в района в началото на февруари.

          - Реклама -
            
            

          Заповедта за отмяна е издадена от кмета на общината инж. Изет Шабан, след като водите на река Арда се оттеглиха и движението през засегнатия участък беше възстановено. Частичното бедствено положение бе въведено на 5 февруари 2026 г. при обявен червен код за опасно време в периода 3–5 февруари.

          За трети път в рамките на десет дни: Община Ардино обяви бедствено положение

          Мярката засягаше шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, които останаха временно откъснати заради проблем с основната пътна връзка.

          Причината за кризисната ситуация беше заливането на железобетонния мост над река Арда, намиращ се на републикански път край село Китница, който е единственият транспортен достъп до тези населени места.

          След като нивото на реката спадна, преминаването по моста отново е възможно, а връзката със засегнатите села е напълно възстановена.

          За втори път тази седмица: Община Ардино обяви частично бедствено положение – Евроком

          Съоръжението има ключово значение за транспортната свързаност и ежедневието на местните жители, поради което бързото нормализиране на обстановката беше от съществено значение за района.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Временни ограничения по „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти и строителни дейности

          Десислава Димитрова -
          Временна промяна в организацията на движението по автомагистралите „Тракия“ в област Бургас и „Струма“ в област Кюстендил ще бъде въведена в началото на следващата седмица, съобщават от АПИ.
          Крими

          Румен Петков: Случаят „Петрохан“ разкри институционална немощ

          Десислава Димитрова -
          Случаят „Петрохан“ отново повдига въпроси за институционалната отговорност и действията на държавата при тежки криминални престъпления.
          Политика

          Денков: Забавянето на изборите е заради излизането на Радев от поста

          Десислава Димитрова -
          Възможното забавяне на изборите е пряко свързано с напускането на президентската институция от Румен Радев, заяви депутатът от „ПП-ДБ“ акад. Николай Денков.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions