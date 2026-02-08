Бедственото положение в Ардино е отменено след оттеглянето на водите

Частичното бедствено положение в община Ардино беше отменено, след като се нормализира обстановката след обилните валежи и снеготопенето, довели до усложнения в района в началото на февруари.

- Реклама -

Заповедта за отмяна е издадена от кмета на общината инж. Изет Шабан, след като водите на река Арда се оттеглиха и движението през засегнатия участък беше възстановено. Частичното бедствено положение бе въведено на 5 февруари 2026 г. при обявен червен код за опасно време в периода 3–5 февруари.

За трети път в рамките на десет дни: Община Ардино обяви бедствено положение

Мярката засягаше шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, които останаха временно откъснати заради проблем с основната пътна връзка.

Причината за кризисната ситуация беше заливането на железобетонния мост над река Арда, намиращ се на републикански път край село Китница, който е единственият транспортен достъп до тези населени места.

След като нивото на реката спадна, преминаването по моста отново е възможно, а връзката със засегнатите села е напълно възстановена.

За втори път тази седмица: Община Ардино обяви частично бедствено положение – Евроком

Съоръжението има ключово значение за транспортната свързаност и ежедневието на местните жители, поради което бързото нормализиране на обстановката беше от съществено значение за района.