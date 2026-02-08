НА ЖИВО
          БФС отговори на атаките

          Не вземаме решения под натиск или чрез социалните мрежи, обявиха от централата

          8 февруари 2026 | 11:08
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българският футболен съюз излезе на сайта си с официална позиция, след като в последните дни беше атакуван заради състоянието на определени терени в efbet Лига. Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев с публикация във „Фейсбук“ поиска оставки и представяне на дипломи заради положението с игралното поле на стадиона на Локомотив (София). Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов недоволства заради тревната настилка в Монтана.

          ПОЗИЦИЯТА НА БФС
          Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи.

          Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове.

          Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

          Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.

          Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове.

