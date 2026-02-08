Битката за Тракия без победител 

Ботев (Пловдив) и гостуващият Берое завършиха 0:0 в Битката за Тракия от 20 кръг на efbet Лига.

Символичен първи начален удар по топката направи малкия Денис Еминов, който лекуваше коварно заболяване, но обедини феновете на домакините и се пребори с него. Срещата пък започна с натиск на Берое, но постепенно Ботев взе инициативата. В 23-ата минута Лукас Араужо получи топката на около 25 метра от вратата и стреля, но Жауме Валенс се намеси чудесно. В 35-ата минута стражът на гостите отново внимаваше и спаси топовен удар от дистанция на Николай Минков.

В 40-ата минута Салидо от гостите получи възможност да стреля, но Даниел Наумов показа страхотен рефлекс и спаси удара му. В добавеното време на първата част стражът на гостите Валенс направи три спасявания в рамките на секунди. Той се намеси добре при силен шут на Тодор Неделев, след което топката отиде при Максоте, но неговият удар също не попадна в целта. Въпреки това, топката остана в притежание на „жълто-черните“ и Педро Игор можеше да стреля, но вратарят на Берое се хвърли в краката му и запази резултата непроменен.

След почивката „канарчетата“ натиснаха заралии в тяхната половина. Удар на Тодор Неделев бе спасен от Жауме Валенс, а шут на Константинос Балоянис бе блокиран от защитата на Берое. В 68-ата минута Емир Кохиня получи пас в коридор зад защитата и излезе сам срещу вратаря, но Даниел Наумов спаси. Топката се върна при Кохиня, но притичалият Никола Солдо изби топката от краката му. В 75-ата минута Неделев направи един от марковите си диагонални пасове и намери Константинос Балоянис, но ударът му с глава бе неточен. До края на мача така и не се стигна до гол, за да разделят двата тима по точка.