      неделя, 08.02.26
          Бронз за Тервел Замфиров след голяма олимпийска драма

          Тервел Замфиров ни донесе отличие от Зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза

          8 февруари 2026 | 15:57 420
          Станимир Бакалов
          Тервел Замфиров спечели олимпийски медал за България, след като записа победа срещу словенеца Тим Мастнак в малкия финал на паралелния слалом в мъжкия сноуборд на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

          Българинът имаше право да избира по кое трасе да се пусне и предпочете червеното. Той водеше почти до края, но за последните врати беше настигнат от Мастнак. Накрая фотофиниш реши победата в полза на Тервел.

          За 20-годишния Замфиров това беше дебют на Олимпиада.

          Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от точно 20 години. Евгения Раданова спечели сребро на 500 метра на шортрек в Торино 2006. Така отново в Италия печелим олимпийско отличие. България вече има седем медали от Зимна Олимпиада.

          Златото на пистата в Ливиньо спечели австриецът Бенямин Карл, победил корееца Санкюм Ким.

          Златото при жените спечели Зузана Мадерова (Чехия). Среброто остана за Забине Пайер от Австрия, а бронз спечели Лучия Далмасо (Италия).

          Славия загуби от Локомотив (Пловдив) с 0:2

          След успеха си Локомотив (Пловдив) остава шести с 32 точки. Славия е на седмата позиция с 28 пункта
          Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026

          Джонсън стартира с 6-и номер и направи страхотно каране, за да финишира за 1:36.10 минута
          „Синият“ боксов турнир „Битки на духа“ се завръща през април

          Събитието ще бъде 14-то поредно
