Бронз за Тервел Замфиров след голяма олимпийска драма

Тервел Замфиров спечели олимпийски медал за България, след като записа победа срещу словенеца Тим Мастнак в малкия финал на паралелния слалом в мъжкия сноуборд на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

- Реклама -

Българинът имаше право да избира по кое трасе да се пусне и предпочете червеното. Той водеше почти до края, но за последните врати беше настигнат от Мастнак. Накрая фотофиниш реши победата в полза на Тервел.

За 20-годишния Замфиров това беше дебют на Олимпиада.

Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от точно 20 години. Евгения Раданова спечели сребро на 500 метра на шортрек в Торино 2006. Така отново в Италия печелим олимпийско отличие. България вече има седем медали от Зимна Олимпиада.

Златото на пистата в Ливиньо спечели австриецът Бенямин Карл, победил корееца Санкюм Ким.

Златото при жените спечели Зузана Мадерова (Чехия). Среброто остана за Забине Пайер от Австрия, а бронз спечели Лучия Далмасо (Италия).