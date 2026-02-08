Чилийски дипломат поема преговорите за глобален договор срещу пластмасовото замърсяване

На среща в Женева в събота, 7 февруари, 156 държави избраха Хулио Кордано, главен преговарящ на Чили на климатичната среща на върха на ООН, да възстанови блокираните разговори за създаването на първия глобален договор срещу пластмасовото замърсяване, предаде АФП.

- Реклама -

След избора си Кордано предупреди, че проблемът изисква спешни и съгласувани действия.

„Пластмасовото замърсяване е планетарен проблем, който засяга всички – всяка държава, общност и човек. Ако не предприемем съгласувани действия, ситуацията ще се влоши през следващите десетилетия. Договорът е необходим неотложно“,

заяви той.

По данни на експерти в света годишно се произвеждат над 400 милиона тона пластмаса, като около половината е предназначена за еднократна употреба. Микропластмаси вече са открити както на най-високите планински върхове, така и в най-дълбоките океански каньони, което подчертава глобалния мащаб на замърсяването.

Предишните кръгове от преговори – в Южна Корея през 2024 г. и отново в Женева през 2025 г. – приключиха без споразумение. Основната причина за провала е дълбокото разминаване между държави, които настояват за ограничаване на производството на пластмаса, и нефтодобивни страни, които искат фокусът да бъде върху управлението и рециклирането на отпадъците.

След безрезултатни часове на преговори се стигна до гласуване, при което Кордано победи кандидатите от Сенегал и Пакистан на втори тур. Част от неправителствените организации определиха резултата като потенциален „пробив“, тъй като дълго време процесът беше блокиран от изискването за пълен консенсус.

„Сега е време за работа. Много е важно да започнем възможно най-скоро с нови подходи и стратегии, за да влезем в по-конструктивни и продуктивни дискусии“,

заяви панамският делегат Кирвинг Ланас Рамос.

Според Анри Буржоа-Коста от Фондация Тара Оушън, резултатът от гласуването показва, че броят на държавите, които се противопоставят на договора, е „много, много малък“.

Експерти смятат, че с новото си ръководство преговорният процес може да придобие по-голяма гъвкавост и прагматизъм, необходими за постигането на първото в историята глобално споразумение срещу пластмасовото замърсяване.