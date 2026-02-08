Демерджиев: Шестима загинали, а държавата отсъства в трагедията „Петрохан“

Бившият шеф на МВР Иван Демерджиев изрази позиция относно намерените три тела в кемпер над Враца.

Това е цялата публикация без редакторска намеса:

Шестима мъртви. Единият – дете.

След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан”, сега трима са намерени край Враца.

Изникват много въпроси. Най-важният – ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите – не?!

Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.

Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

Държава няма – това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!

Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?!

