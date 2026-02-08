НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Демерджиев: Шестима загинали, а държавата отсъства в трагедията „Петрохан“

          Бившият вътрешен министър постави въпроси за действията на институциите след откриването на още три тела край Враца

          8 февруари 2026 | 15:52 6392
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Бившият шеф на МВР Иван Демерджиев изрази позиция относно намерените три тела в кемпер над Враца.

          - Реклама -
            
            

          Милионно финансиране и нови свидетелства около групата на „Лама Ивайло“ – Евроком

          Това е цялата публикация без редакторска намеса:

          Шестима мъртви. Единият – дете.

          След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан”, сега трима са намерени край Враца.

          Изникват много въпроси. Най-важният – ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите – не?!

          Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.

          Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

          Държава няма – това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!

          Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?!

          Основна версия: Калушев предварителнио планирал трагедията за петимата, идентифицирал се е с Ботев – Евроком

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Един пистолет открит в кемпера на Калушев

          Десислава Димитрова -
          Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи "Евроком" от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие.
          Крими

          Основна версия: Калушев предварителнио планирал трагедията за петимата, идентифицирал се е с Ботев

          Десислава Димитрова -
          Издирваният и открит днес Ивайло Калушев вероятно е планирал трагедията и фаталния край на петимата души, сред които и 15-годишно момче. Това е основната версия, върху която работят разследващите.
          Крими

          Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано

          Десислава Димитрова -
          Момчето Леон, за което неговите баба и дядо търсят помощ от Агенцията за закрила на детето във връзка със случая в бившата хижа „Петрохан“, се оказва син на известния дисидент Симон Варсано, прострелян от тогавашната Народна милиция през 1989 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions