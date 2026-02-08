Денков: Забавянето на изборите е заради излизането на Радев от поста

Възможното забавяне на изборите е пряко свързано с напускането на президентската институция от Румен Радев, заяви в предаването „Денят започва“ по БНТ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ акад. Николай Денков.

„Радев излезе малко преди 29 януари. Йотова трябваше за няколко дни да назначи служебен кабинет, което на практика е невъзможно. Когато тя застъпи – тя нямаше възможност да изпълни процедурата, така че изборите да са на 29 март", обясни той.

По думите му процедурните срокове налагат най-ранната възможна дата за избори да бъде 19 април, което означава, че служебният кабинет трябва да бъде назначен на 19 февруари.

Денков коментира и политическата конкуренция с държавния глава.

„Радев е сериозен политически конкурент. Но тези 121 депутата ние ги искаме, за да си свършим работата. Ние не сме се променили в това отношение“, подчерта той.

Акад. Денков засегна и критиките към представители на ПП, като според него вместо спор по политики се водят лични атаки.

„Вместо да се борим кой с какви идеи иска да развие държавата – това, което виждаме от нашите опоненти, са лични нападки. Андрей Гюров беше отстрелян от тази позиция, за да не може да стане служебен премиер. Случаят е по-сложен юридически и се оказа, че той може да е част от „домовата книга“. Почти съм сигурен, че крайното решение ще покаже, че Гюров може да бъде подуправител на БНБ“, обясни Денков.

Той даде пример и със столичния кмет, като защити действията му по подпомагане на хора, работещи за опазване на околната среда, и постави въпроси към институциите за липсата на резултат по сигнали за тежки нарушения.